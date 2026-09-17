Депутат Камнев рассказал, как предъявлять электронные права сотрудникам ГАИ

Россияне с сентября могут предъявлять сотрудникам ГАИ электронную версию водительского удостоверения. Об этом NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Георгий Камнев.

По его словам, инспектор получает данные о водителе и автомобиле после сканирования QR-кода из приложения «Госуслуги Авто». Через систему можно проверить, не лишен ли автомобилист права управления, какие категории транспортных средств ему доступны и не находится ли машина в розыске.

Камнев отметил, что электронные водительские права связаны с государственными базами данных. Для их использования водителю необходимо установить приложение «Госуслуги Авто» – после входа в него актуальные сведения о документах появляются автоматически.

При этом, по словам депутата, к новому способу предъявления документов предстоит привыкнуть как автомобилистам, так и сотрудникам ГАИ.

Если во время поездки пропадет интернет, необходимые данные можно заранее сохранить в памяти телефона. Для этого перед выездом, находясь в зоне устойчивой связи, нужно открыть приложение «Госуслуги Авто», перейти в раздел «Документы» или «Водительское удостоверение / СТС» и выбрать пункт «Сгенерировать QR-код».

Камнев пояснил, что после появления на экране анимированного QR-кода и зеленой галочки данные считаются сохраненными в памяти телефона. При этом инспектор сможет получить их, отсканировав код.