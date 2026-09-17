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Общество 17 сентября 2026 09:46

Профессор Сафонов рассказал, какую пенсию получают депутаты Госдумы

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Примерный размер пенсии депутатов в 2026 году может превышать 50 тыс. рублей при стаже работы в Госдуме от 5 до 10 лет. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, пенсия депутата со стажем от 5 до 10 лет составит примерно 52 тыс. рублей.

Сафонов уточнил, что депутатская пенсия формируется из страховой части и специальной надбавки за стаж. Страховой размер пенсии в 2026 году составляет около 27 224 рублей. При стаже до пяти лет доплаты не предусмотрены, а от 5 до 10 лет надбавка составляет 55% от денежного вознаграждения – примерно 24–27 тыс. рублей.

Депутаты, работающие более 10 лет, имеют более высокую надбавку – 75% от денежного вознаграждения, размер доплаты варьируется в пределах 44–47 тыс. рублей. Таким образом, примерная пенсия депутатов с опытом работы более 10 лет может составить около 72 тыс. рублей, добавил Сафонов.

#пенсия #депутаты
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