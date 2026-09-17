Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать осенью
Назван выгодный месяц для отпуска осенью
Осенью часть жителей Татарстана выбирает время для отпуска, планируя поездки по российским регионам или за границу. При грамотном подходе к выбору месяца можно не только хорошо отдохнуть, но и уменьшить финансовые потери. Почему отпуск в октябре может оказаться выгодным — в материале «Татар-информа».
При расчете отпускных используется среднее количество календарных дней в месяце — 29,3. При этом стоимость одного рабочего дня определяется уже с учетом числа рабочих дней в конкретном месяце. Если рабочих дней меньше, каждый из них фактически обходится дороже. Это связано с тем, что размер ежемесячной зарплаты при обычном графике остается примерно одинаковым на протяжении года.
Поэтому отпуск с точки зрения сохранения дохода выгоднее брать в месяцы, где насчитывается больше рабочих дней. В таком случае сумма недополученной зарплаты из-за отдыха будет меньше.
В октябре 2026 года при пятидневной рабочей неделе в Татарстане предусмотрено 22 рабочих дня. Столько же рабочих дней будет в июле, сентябре и декабре. Таким образом, октябрь относится к числу месяцев, когда отпуск может оказаться наиболее выгодным с финансовой точки зрения.