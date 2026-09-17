Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать осенью

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Осенью часть жителей Татарстана выбирает время для отпуска, планируя поездки по российским регионам или за границу. При грамотном подходе к выбору месяца можно не только хорошо отдохнуть, но и уменьшить финансовые потери. Почему отпуск в октябре может оказаться выгодным — в материале «Татар-информа».

При расчете отпускных используется среднее количество календарных дней в месяце — 29,3. При этом стоимость одного рабочего дня определяется уже с учетом числа рабочих дней в конкретном месяце. Если рабочих дней меньше, каждый из них фактически обходится дороже. Это связано с тем, что размер ежемесячной зарплаты при обычном графике остается примерно одинаковым на протяжении года.

Поэтому отпуск с точки зрения сохранения дохода выгоднее брать в месяцы, где насчитывается больше рабочих дней. В таком случае сумма недополученной зарплаты из-за отдыха будет меньше.

В октябре 2026 года при пятидневной рабочей неделе в Татарстане предусмотрено 22 рабочих дня. Столько же рабочих дней будет в июле, сентябре и декабре. Таким образом, октябрь относится к числу месяцев, когда отпуск может оказаться наиболее выгодным с финансовой точки зрения.