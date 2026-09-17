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Происшествия 17 сентября 2026 08:20

В Ярославской области массированная беспилотная атака вызвала пожар на НПЗ

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В Ярославской области НПЗ загорелся после массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний», — написал Евраев в соцсетях.

Также обломками сбитых БПЛА выбило стекла в нескольких многоквартирных домах.

В настоящее время очаги возгорания на НПЗ уже потушены.

#атака БПЛА #НПЗ
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