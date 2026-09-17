В Ярославской области массированная беспилотная атака вызвала пожар на НПЗ

В Ярославской области НПЗ загорелся после массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний», — написал Евраев в соцсетях.

Также обломками сбитых БПЛА выбило стекла в нескольких многоквартирных домах.

В настоящее время очаги возгорания на НПЗ уже потушены.