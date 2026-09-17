Сегодня в Москве простятся с Героем России Антоном Грунисом

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Сегодня в подмосковных Мытищах, на Пантеоне защитников Отечества, состоится церемония прощания с Героем России Антоном Грунисом с позывным Грозный. Об этом «Татар-информу» сообщили в сообществе Казанские Суворовцы.

О том, что Герой погиб в зоне СВО, стало известно два дня назад. Подробнее о генерал-майоре из Казани и о том, что известно об обстоятельствах его гибели – в материале «Татар-информа».

Антон Феликсович Грунис родился в 1979 году в Казани. После окончания Суворовского училища в Казани поступил в Московское высшее командное общевойсковое училище. Служил в Чечне, Южной Осетии, Сирии и Крыму.

«Золотую Звезду» Героя России за заслуги на СВО Антону Грунису в конце августа вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов.