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Популярная татарская эстрадная певица Альбина Апанаева попала в больницу, ей пришлось перенести операцию. Об этом сама артистка сообщила на своей странице в одной из социальных сетей, сообщает «Интертат».

«Сегодня уже сняли повязки, убрали трубки. Четвертый день после операции, пока всё нормально. Глотать больно, но после удаления трубок стало легче глотать. Мне велели пить много воды, принимать витамины, заботиться о своем здоровье», – рассказала певица.

«Еще не скоро выпустят, придется как минимум десять дней лежать в больнице», – уточнила Апанаева.

Артистка также поблагодарила всех подписчиков, которые беспокоились из-за ее болезни и желали ей скорейшего выздоровления.