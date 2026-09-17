В деревне Эстачи Высокогорского района построят детский сад на 340 мест

Детский сад на 340 мест планируют построить в деревне Эстачи Высокогорского района. Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение государственной экспертизы. Сведения об этом внесли в Единый государственный реестр заключений экспертизы.

Согласно данным реестра, речь идет о строительстве дошкольной образовательной организации. Застройщиком выступает исполнительный комитет Высокогорского муниципального района Татарстана.

Другие параметры будущего детского сада, включая площадь здания, количество групп, стоимость строительства и сроки ввода объекта, в опубликованных сведениях ЕГРЗ не указаны.

В Эстачах уже работает детский сад «Шаян», рассчитанный на дошкольное образование. Учреждение открылось в 2022 году; сейчас в нем обучаются 294 ребенка.