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Общество 17 сентября 2026 05:23

В деревне Эстачи Высокогорского района построят детский сад на 340 мест

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Детский сад на 340 мест планируют построить в деревне Эстачи Высокогорского района. Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение государственной экспертизы. Сведения об этом внесли в Единый государственный реестр заключений экспертизы.

Согласно данным реестра, речь идет о строительстве дошкольной образовательной организации. Застройщиком выступает исполнительный комитет Высокогорского муниципального района Татарстана.

Другие параметры будущего детского сада, включая площадь здания, количество групп, стоимость строительства и сроки ввода объекта, в опубликованных сведениях ЕГРЗ не указаны.

В Эстачах уже работает детский сад «Шаян», рассчитанный на дошкольное образование. Учреждение открылось в 2022 году; сейчас в нем обучаются 294 ребенка.

#Детский сад #Высокогорский район рт
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