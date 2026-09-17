Минцифры РФ обсуждает с Apple подключение 5G на айфонах в России

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает с американской корпорацией Apple возможность подключения связи пятого поколения (5G) владельцам iPhone в России. Об этом рассказал руководитель федерального ведомства Максут Шадаев, передает РИА Новости.

«Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone», – пояснил министр.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков рассказал, что Apple пока официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов связи. Корпорация добавит или обновит операторскую конфигурацию только после успешного тестирования работы iPhone в российской сети связи пятого поколения.

На прошлой неделе в Казани и еще 15 городах России во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина заработали коммерческие сети связи пятого поколения. Пока доступ к сервисам 5G получили около 10 млн жителей страны – обладатели гаджетов на ОС Android.

Подробнее о перспективах сетей связи пятого поколения в РФ читайте в материале «Татар-информа» Внедрение 5G в России: что изменится для пользователей.