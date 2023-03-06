Военный прокурор Казани проконтролировал выполнение заводами оборонных заказов

Военный прокурор Казанского гарнизона Цыренов Мунко побывал на предприятиях, которые занимаются выполнением государственного оборонного заказа. Он посетил ПАО «КАМАЗ», АО «Ремдизель» и АО «Астейс», сообщает пресс-служба ведомства.

В процессе поездки прокурор осмотрел производственные мощности предприятий, ознакомился с тем, как на них организован труд, изучил номенклатуру выпускаемых изделий.

Фото: © Военная прокуратура Казанского гарнизона

Кроме того, чтобы проконтролировать работу с планом поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и спецтехники, Цыренов поучаствовал в заседании оперативного штаба, который организовали на базе предприятия «Ремдизель».

Фото: © Военная прокуратура Казанского гарнизона

Участники встречи обсудили проблемы, которые возникают в процессе реализации заданий государственного оборонного заказа. Обдумали, какие меры нужно принять для их скорейшего решения. Военный прокурор гарнизона отметил, что поставка техники в войска должна проходить в обозначенные сроки.