Вассерман: Болонская система «ставит телегу впереди лошади»

Главная проблема Болонской системы заключается в том, что сначала студент получает практические навыки, а уже затем изучает теорию, сообщил депутат Госдумы восьмого созыва Анатолий Вассерман «Татар-информу».

«Но дело тут не в сроках [обучения на бакалавра или магистра]. Проблема Болонской системы в другом. Она, что называется, ставит телегу впереди лошади. Она начинает с преподавания практических навыков, по сути, в бакалавриате и только потом, в магистратуре, объясняет теоретический смысл, точнее, преподает теории, из которых следуют эти практические навыки», – сказал Вассерман.

По его словам, четырехлетний бакалавриат изначально должен был дать возможность выпускнику раньше начать профессиональную деятельность. Но на практике этот подход не сработал, считает Вассерман

«Пока вы не знаете теорию, этот навык, по сути, просто заучивается. Как в одном старинном анекдоте про обезьяну, которую натренировали нажимать нужные кнопки и запустили в космос. Когда вы знаете теорию, навыки, нужные для практической деятельности, становятся легко понятны. Кроме того, вы можете их самостоятельно совершенствовать по мере надобности», – объяснил он.

Вассерман отметил, что необходимость дополнительного обучения в магистратуре в итоге сводит на нет первоначальную идею сокращения срока подготовки.

«И вот с учетом всех этих факторов более-менее полноценное образование получается только после магистратуры, то есть фактически учитесь не на год меньше, а на год больше. И все равно образование получается не очень качественным. И работодатели вынуждены выбирать между не понимающими, что делать, бакалаврами и растерявшими часть практических навыков за время доучивания магистрами», – отметил эксперт.

При этом Вассерман считает, что при обсуждении перехода на новую модель высшего образования нужно определить последовательность освоения знаний и навыков.

Болонская система предполагает два основных уровня высшего образования: четырехлетний бакалавриат и двухлетнюю магистратуру. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, а в 2022-м объявила о выходе из него.

В 2023 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта новой модели высшего образования. Она предусматривает базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет, специализированное – от одного до трех лет, а аспирантуру выделяет в отдельный уровень профессионального образования. Переход на новую систему планируют завершить к 2030 году.

Переход на новую модель высшего образования в России завершат в течение ближайших трех лет. В Татарстане параллельно обсуждают развитие системы подготовки кадров для предприятий и готовят дорожную карту по развитию среднего профобразования. Насколько реалистичны заявленные сроки и что изменится для студентов – в материале «Татар-информа».