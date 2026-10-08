«Вы уже победители»: семьи из Татарстана соревновались в знании ПДД

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Казани сегодня открыли соревнования «Старты поколений» – семейный конкурс на знание правил дорожного движения. Организатором мероприятия выступило Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан. В конкурсе участвуют 11 команд из районов республики. Состязания приурочены ко Дню пожилых людей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Конкурс "Старты поколений" проходит у нас уже второй год. В нем участвуют представители разных возрастных групп. Вы все – победители зональных конкурсов, и я уверен, что приобретенные навыки пригодятся вам в жизни. Пусть победит сильнейший», – поприветствовал участников врио замначальника Госавтоинспекции Татарстана Андрей Куртмин.

Каждая команда – семья: бабушка, дедушка, отец и мать, а также дети. Команды выбирают одну из предложенных компетенций: «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «Фигурное вождение автомобиля», «ОБЖ», «Пожарная безопасность», «Полоса препятствий».

«Я буду участвовать в фигурном вождении велосипеда. В медицине будет участвовать бабушка. Мы собираемся победить, занять первое место», – рассказал младший участник Нижнекамской команды Самир Зиганшин.

Этап конкурса с фигурным вождением автомобиля будет проходить здесь же, на плацу Управления республиканской Госавтоинспекции. Тут же будет проходить фигурное вождение велосипеда. Остальные компетенции пройдут в здании ГАИ.