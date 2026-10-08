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Общество 8 октября 2026 13:16

Визовые центры Кипра в Казани и еще пяти городах временно приостановили работу

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Визовые центры Кипра временно не принимают заявления в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Причиной стали технические проблемы. Об этом сообщили в BLS International, которая занимается приемом и обработкой визовых документов, передает РБК.

В компании уточнили, что консульства Кипра в Москве и Санкт-Петербурге сейчас не могут принимать и обрабатывать заявления на получение въездных виз. Специалисты устраняют неполадки, о возобновлении работы сообщат дополнительно.

Заявители, у которых уже есть действующие записи в BLS, смогут обратиться в визовые центры по старой записи после восстановления работы сервиса.

При этом визовые центры Кипра в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске продолжают работать в обычном режиме.

#Кипр #виза
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