Визовые центры Кипра в Казани и еще пяти городах временно приостановили работу

Визовые центры Кипра временно не принимают заявления в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Причиной стали технические проблемы. Об этом сообщили в BLS International, которая занимается приемом и обработкой визовых документов, передает РБК.

В компании уточнили, что консульства Кипра в Москве и Санкт-Петербурге сейчас не могут принимать и обрабатывать заявления на получение въездных виз. Специалисты устраняют неполадки, о возобновлении работы сообщат дополнительно.

Заявители, у которых уже есть действующие записи в BLS, смогут обратиться в визовые центры по старой записи после восстановления работы сервиса.

При этом визовые центры Кипра в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске продолжают работать в обычном режиме.