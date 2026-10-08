Торгово-промышленная палата попросила Госсовет РТ о пониженных ставках по УСН

Установить пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) попросил депутатов заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Сергей Карпухин. Об этом он заявил на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете РТ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

«Торгово-промышленная палата просит Госсовет рассмотреть возможность установить в 2027 году пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, которые перешли на УСН из-за потери права на применение патентной системы налогообложения вследствие превышения доходов 15 млн рублей за 2026 год. А именно – 3% по объекту налогообложения «доходы» и 7,5% по объекту «доходы минус расходы», – сказал он.

Карпухин также передал депутатам просьбу бизнеса о продлении пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения для обрабатывающих отраслей строительства, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды. «В Татарстане для малых предприятий этих сфер на УСН с объектом «доходы минус расходы» действует ставка 5% вместо 15%. Эта льгота работает с 2009 года и ежегодно продлевается. Она является важной частью инвестиционной привлекательности республики», – подчеркнул он.

По словам зампредседателя Торгово-промышленной палаты, в этом году срок действия этой льготы истекает, но она до сих пор не продлена. «Год заканчивается. У бизнеса нет понимания, как планировать работу дальше, если льготу не продлить, с 2027 года налоговая нагрузка для этих производств вырастет в три раза. Это поставит их в крайне тяжелые условия. Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с малым бизнесом в июне положительно оценил эту просьбу», – заметил он.

Карпухин попросил рассмотреть возможность продления пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения в размере 5% для этих отраслей на три года. «Это даст малому бизнесу возможность планировать налоговую нагрузку на среднесрочную перспективу. Это крайне важно в современных условиях для реализации инвестиционных проектов», – отметил он.

В этом году началась реформа налогообложения малого бизнеса, и многие предприниматели потеряли право работать без НДС и применять патентную систему налогообложения, добавил он.

«В 2027 году круг пострадавших от налоговой реформы расширится, так как право на патентную систему налогообложения потеряют индивидуальные предприниматели с доходом за 2026 год более 15 млн рублей. Таких гораздо больше, чем с доходом более 20 млн рублей», – продолжил зампредседателя Торгово-промышленной палаты.

Как показал опыт этого года, по его словам, «потеря патента» и переход на другие режимы налогообложения резко увеличивают налоговую нагрузку – часто она вырастает в разы. «Это вызвано тем, что у нас в республике были очень комфортные ставки по патентной системе налогообложения и при переходе на уплату налога от фактического дохода налог возрастает в разы. Не все ИП смогли это пережить и были вынуждены закрыться. Особенно тяжело бизнесу на селе, в малых городах – там предприниматели не готовы к сложному учету, высоким налогам и резкому росту налогов», – заявил он.

Карпухин отметил, что на встрече с бизнесом предприниматели попросили о переходном периоде. «Нужно, чтобы налоговая нагрузка росла плавно, а не сразу в разы», – заключил он.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин пообещал рассмотреть этот вопрос.