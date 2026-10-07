«Человек длинной воли»: за что Путина любят в России и Татарстане

Сегодня день рождения отмечает Президент России Владимир Путин. Для татарстанцев его фигура неразрывно связана с процветанием и благополучием республики. За что Владимира Путина любят в России и Татарстане и почему он всегда прав – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





фото: kremlin.ru

Послание западному миру

Конец 2010 года. Мировые звезды кино, включая Шэрон Стоун, Монику Беллуччи, Венсана Касселя, Жерара Депардье и Микки Рурка, присутствуют на благотворительном концерте в Санкт-Петербурге. В зале уютная и спокойная атмосфера. Ведущие вечера приглашают на сцену Владимира Путина. Владимир Владимирович садится за рояль и играет несколько нот своей любимой песни «С чего начинается Родина».

Увы, западные кинозвезды, как говорится, не догоняют. И тут Путин встает, подходит к микрофону и «дает Фрэнка Синатру»: очень расслабленно, заложив руку в карман брюк и расстегнув пиджак, в канонической манере и позе величайшего американского певца-крунера исполняет хит Blueberry Hill («Черничный холм») на английском языке. В зале полный восторг: кинозвезды не только подпевают, но и пританцовывают. Кадры этого эффектного и нестандартного выступления Путина облетают весь мир, а политологи в большинстве своем говорят, что «Россия хочет стать своей для Запада».

Но если вдуматься, даже в этой песне Путин передал западной аудитории определенное послание. Сама по себе песня рассказывает о романтической любви, о свиданиях на черничном холме. Но Путин особо выделяет такие строчки (в русском переводе): «Но всем клятвам, что ты дала, не суждено было сбыться». Даже в такой расслабленной обстановке политик остается политиком и завуалированно напоминает о невыполненных обещаниях своих западных партнеров. У Путина нет никаких иллюзий насчет Запада, и он уже давным-давно определился в своем отношении к западной цивилизации.

Знаменитая Мюнхенская речь Путина в 2007 году Фото: kremlin.ru

Его последовательность и целеустремленность

А ведь скоро исполнится уже 20 лет знаменитой Мюнхенской речи Путина. Выступая 10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что Москва больше не будет унизительно сотрудничать с Западом в духе 90-х годов. Что однополярный мир неприемлем, а расширение НАТО на восток произошло в нарушение всех ранее данных гарантий и обещаний.

А уже в 2014 году случилась Крымская весна как ответ на переворот в Киеве под управлением Запада. И сегодня, спустя столько лет, Владимир Путин продолжает проводить линию конфронтации с западным миром. Да и Запад тоже перестал стесняться и заигрывать с Россией и перешел к вооруженному противостоянию с нашей страной руками нанятой для этого целой страны – Украины.

В этом весь Путин – он глубоко последователен в своих взглядах. И если он что-то решил, то это железно и бесповоротно. Редко найдешь такого последовательного человека – большинство меняет свои убеждения, «переобувается» прямо на ходу. Вот чему стоит поучиться у Владимира Владимировича!

Фото: kremlin.ru

Человек длинной воли

Сколько уж мы видели больших начальников, одержимых какими-то идеями и при этом полностью оторвавшихся от реальности. Но не Путин! Потому что он – живое воплощение общественного консенсуса, общественного договора. Иначе не было бы этих сумасшедших показателей его поддержки российским народом во всевозможных рейтингах и опросах. И самые главные цифры этой поддержки – итоги российских президентских выборов, которые превращаются (каждый раз!) в очередное выражение любви россиян к своему лидеру и поддержки его курса.

Почему же его так любят? Во-первых, за то, что он воплощает «российское коллективное бессознательное» – говорит и делает то, с чем внутренне согласно подавляющее большинство российских граждан. Даже если мы в чем-то с ним заочно спорим, то по прошествии времени все равно начинаем видеть путинскую правоту. Путин прав, потому что он воплощает в себе Россию как страну суверенную и сильную. И нам нечего стесняться, ведь у нас действительно великая страна, да еще и под управлением великого человека.

Во-вторых, в правителях всегда уважали силу и государственный ум, наличие которых у Путина не отрицают даже самые заклятые враги. Владимир Путин очень силен своим последовательным и жестким характером. Как сказал бы о Путине российский этнограф и историк Лев Гумилев, «это человек длинной воли», пассионарий с огромной внутренней энергией, способный ломать привычный уклад.

Ведь, согласитесь, в том же противостоянии с Западом он, как говорят, «вышел из зоны комфорта». Можно было бы, как в 80–90-х, просто открыть страну, раздать все и вся «уважаемым западным партнерам» и комфортно смотреть, как Россия постепенно исчезает, перечеркивая тем самым труды и жизни предыдущих поколений российских патриотов. Но Путин избрал другой, трудный путь – тот, по которому Россия шла исторически. Он недаром очень любит и глубоко знает историю России.

И с этой позицией согласно большинство россиян. Ее понимают и очень многие люди во всем мире, который за пару десятков лет действительно стал многополярным – таким, о каком говорил в Мюнхене Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

Хранитель России

Во время прямой линии 19 декабря 2024 года, совмещенной с пресс-конференцией, глава государства очень емко ответил на вопрос британского журналиста Стивена Розенберга. Корреспондент BBC напомнил, что 25 лет назад Борис Ельцин, покидая пост президента и передавая власть, сказал Владимиру Путину: «Берегите Россию». «Как вы считаете, вы уберегли Россию?» – спросил журналист.

«Я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, тотальной потере нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», – ответил российский лидер.

Фото: kremlin.ru

Откуда силы?

Откуда же черпает силы неутомимый и неистовый Владимир Владимирович? От родной земли-матушки, от поддержки российской нации. Это его крепкая опора, фундамент его жизненных и духовных сил. Он словно вобрал в себя все стремления и чаяния России – очень большой страны, в которой живут самые разные народы и народности.

«Я русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин». Всех невозможно перечислить», – так высказался о себе российский лидер 3 марта 2022 года на заседании Совета Безопасности РФ.

Действительно, мир и согласие между народами и конфессиями России дают Владимиру Путину совершенно неисчерпаемый источник энергии. В этой связи можно упомянуть Республику Татарстан – процветающий регион, который стал бриллиантом в короне России. Татарстан смог так развиться благодаря миру и согласию между народами и народностями. Именно такое единение, дающее республике силы двигаться вперед, западные политологи назовут «моделью Татарстана».

Фото: © Михаил Козловский, пресс-служба первого президента РТ

Путин и Татарстан

Путин и руководство республики прошли этот тернистый путь становления и развития вместе. Фактор Татарстана во многом определил формирование современной региональной политики федерального центра. Огромную роль здесь сыграли добрые личные отношения Владимира Путина с первым Президентом Татарстана, Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Президент России Владимир Путин никогда не скрывал своей любви к Татарстану – всегда положительно отзывался о республике и регулярно посещал ее города. Сегодня Татарстан – опорный регион России, один из лидеров страны по основным экономическим показателям, качеству жизни граждан, развитию новых технологий и инвестиционной привлекательности. Республика становится местом проведения крупнейших международных и всероссийских мероприятий. И все это произошло и происходит благодаря заботе и поддержке Владимира Владимировича Путина.

Наверное, каждый татарстанец хотел бы сегодня обратиться к Владимиру Путину с самыми искренними и теплыми поздравлениями и пожеланиями:

«Владимир Владимирович! Под вашим руководством мы вместе делаем Татарстан республикой, в которой комфортно жить, трудиться, создавать семьи и растить детей. Такой мы обязаны сохранить ее для будущих поколений.

С днем рождения! Желаем вам здоровья, крепкого благополучия и чистого счастья, Владимир Владимирович!»