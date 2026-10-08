Водительские права некоторых жителей РТ стали недействительными – МВД

Фото: © «Татар-информ»

Водителям необходимо обратить внимание на срок действия национальных водительских удостоверений, которые ранее были автоматически продлены. Права, срок действия которых закончился в октябре 2023 года, в октябре 2026 года окончательно утрачивают силу. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС.

Ранее российские водительские удостоверения, срок действия которых приходился на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлевались еще на три года. Такая мера распространялась как на документы, срок действия которых уже завершился, так и на те права, у которых установленная дата окончания действия еще не наступила.

Однако в 2025 году действие механизма автоматического продления завершилось. Поэтому автомобилистам, чьи права перестали действовать с 1 октября 2023 года и были продлены автоматически, необходимо оформить новое водительское удостоверение. С октября 2026 года такие документы считаются недействительными на территории России.

Управление автомобилем с просроченными или недействительными правами может привести к административному наказанию. Размер штрафа для водителя составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.