Учитель Снегуров считает, что системе образования России нужна реформа

Заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров считает, что высшее и среднее образование нуждается в масштабной реформе. Об этом он сообщил «Татар-информу».

«В системе высшего образования и среднего образования в целом надо проводить масштабную реформу. И здесь отдельные подвинчивания, подстраивания не исправят ситуацию», – сказал Снегуров.

Он отметил, что продолжительность обучения должна зависеть от конкретной специальности. Для одних направлений, считает эксперт, может быть достаточно четырех лет, тогда как для других потребуется пять или шесть.

По мнению Снегурова, быстро перестроить систему будет сложно.

«Если долгое время всё ориентировалось на вот эту вот систему, болонскую систему, и всё подстраивалось под нее – программы, курсы, учебники, все опции работы вуза, то теперь как за это время собираются видоизменить реальность?» – отметил историк.

Болонская система предполагает два основных уровня высшего образования – бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, а в 2022-м объявила о выходе из него.

В 2023 году Президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта новой модели высшего образования. Она предусматривает базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет, специализированное – от одного до трех лет, а аспирантуру выделяет в отдельный уровень профессионального образования. Переход на новую систему планируют завершить к 2030 году.

Переход на новую модель высшего образования в России завершат в течение ближайших трех лет. В Татарстане параллельно обсуждают развитие системы подготовки кадров для предприятий и готовят дорожную карту по развитию среднего профобразования. Насколько реалистичны заявленные сроки и что изменится для студентов – в материале «Татар-информа».