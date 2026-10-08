Более 4 тысяч заявок поступило на всероссийский форум «Конструктив»

В этом году более 4 тысяч заявок поступило на участие в приволжском форуме «Конструктив». Об этом в ходе пресс-конференции «Татар-информа» заявила первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Галиева-Мустафина.

По ее словам, проект демонстрирует стремительную динамику: изначально региональное мероприятие со временем переросло в приволжский масштаб, а теперь, по данным организаторов, объединяет участников из 47 субъектов.

«Сначала это был региональный форум, позже стал приволжским, но к нам приезжают не только коллеги из ПФО, но и коллеги со всей России. Поэтому мы можем говорить о том, что форум всероссийский», – отметила она.

Также она добавила, что в этом году на участие в форуме направлено уже более 4000 заявок.

Форум пройдет с 11 по 14 октября. В его рамках участникам предложат обсудить механизмы противодействия вовлечению молодежи в деструктивные сообщества, вопросы цифровой и психологической безопасности, а также современные профилактические практики. Участники смогут присоединиться к ним как очно, так и онлайн.

Элина Закирова