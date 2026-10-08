ЦУР Татарстана предупредил жителей о «компаниях-раздолжнителях»

Компании, которые обещают гражданам списать долги, нередко используют агрессивную рекламу и скрывают важные условия процедуры банкротства. Как не стать жертвой таких посредников, рассказало Министерство юстиции Татарстана вместе с ЦУР РТ.

«Раздолжнители» – фирмы-посредники, которые за деньги обещают гарантированно списать все долги. При этом они могут не рассказывать обо всех последствиях банкротства и не раскрывать клиентам все условия договора.

Само по себе сопровождение процедуры банкротства законно, однако значительная часть рынка работает с использованием недобросовестных методов. Среди них – агрессивная реклама, ложные гарантии и требование крупной предоплаты.

По оценкам экспертов, с действиями таких посредников может быть связано до 60% банкротств граждан.

Заведующая сектором взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти по вопросам несостоятельности (банкротства) Дарья Бекмансурова подчеркнула, что государственных органов и ассоциаций, которые договариваются с частными компаниями о списании долгов, не существует.

По ее словам, Банк России, суды и администрация Татарстана не сотрудничают с коммерческими организациями по программам списания долгов, поэтому подобные заявления являются ложными.