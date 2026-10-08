Алексей Песошин: Бюджет РТ на 2027 год сформирован достаточно напряженным

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Бюджет Татарстана на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов сформирован достаточно напряжённым. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете РТ.

«Основные параметры бюджета сформированы по базовому варианту сценарных условий и прогнозов развития российской экономики, а также исходя из основных показателей социально-экономического развития республики на 2027-2029 годы», – сказал он.

По словам Песошина, экономика Татарстана, как и России в целом, стабильна и устойчива к внешним вызовам. В 2027 году рост валового регионального продукта прогнозируется на уровне 101%, инвестиции в основной капитал – 102%, добавил он.

«В среднесрочном периоде планируется сохранить положительную динамику. Важно обеспечить дальнейшее экономическое развитие», – подчеркнул Премьер-министр РТ.

Он отметил, что необходимо также реализовать все запланированные проекты и сохранить рост инвестиционной активности бизнеса.

Песошин уточнил, что инвестиции в основной капитал в 2028 и 2029 годах ожидаются на уровне 102% и 103% соответственно. «От ключевых макроэкономических задач во многом зависит наполнение бюджета и уровень жизни нашего населения», – заметил он.

Дефицит бюджета на 2027 год прогнозируется на уровне 8,5 млрд рублей, продолжил глава Правительства РТ. «На это есть объективные причины, и наша задача – обеспечить его покрытие как за счет расширения налогооблагаемой базы, так и за счет оптимизации расходов», – заявил он.

Песошин попросил представителей Кабинета Министров активно включиться в работу с депутатами над проектом бюджета. «Все изменения к проекту закона вносятся через Министерство финансов республики. И ключевой фактор здесь – сохранение сбалансированности бюджета. Совместная работа Правительства и депутатского корпуса позволит выполнить все задачи, поставленные Раисом РТ Рустамом Миннихановым, и обеспечить эффективное развитие всех секторов экономики и социальной сферы», – заключил он.