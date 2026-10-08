Узбекистанская красавица получит авто за победу в конкурсе «Татар кызы»

В национальной туристической зоне «Аваза» в туркменском городе Туркменбаши состоялся финал международного конкурса «Татар кызы – 2026». В финале состязались 13 девушек. Титула «Татар кызы – 2026» удостоена Амина Махмудова из Узбекистана.

«Большое спасибо за то, что выбрали меня достойной звания татарской девушки. В душе у меня очень много слов, но самая большая благодарность – моим родителям. За каждой моей победой стоят их любовь, воспитание и вера. Эта победа не только моя, но и их. Я благодарна Раису Татарстана, Всемирному конгрессу татар и всем организаторам. Спасибо за то, что дали нам, татарским девушкам, возможность показать миру нашу нацию и наш язык. Большое спасибо народу Туркменистана, который принял нас так тепло и очень красиво», – сказала она со сцены, узнав о своей победе.

Завтра победительнице от имени главы Туркменистана вручат автомобиль.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар