Роман Лизалин: в Татарстане нет проблем с кадрами для речного флота

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане отсутствуют проблемы с кадрами для речного флота, в отличие от многих других регионов России. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Ну конечно есть, естественно», – ответил он на вопрос корреспондента «Татар-информа» о наличии кадровых проблем в целом по стране.

Однако, по его словам, в Татарстане ситуацию удалось исправить благодаря своевременной работе с Волжским государственным университетом водного транспорта.

«Мы несколько лет назад ввели такое понятие у себя на предприятии, как наставничество. За капитаном или другим профессионалом высокого уровня закрепляется молодёжь, студент, выпускник. И тот ему передаёт своё знание, и получаем преемственность поколений», – пояснил Лизалин.

По его словам, результаты уже заметны. Компания старается обеспечить молодых специалистов работой круглый год, в том числе ремонтными работами зимой.

«Мы стараемся сделать всё так, чтобы, придя к нам, специалисты не захотели от нас уходить, и помогаем им реализовать себя. Если видим, что талантливый человек, он за относительно небольшой период времени достигнет своих целей. Он станет капитаном, механиком или электромехаником», – резюмировал гендиректор.