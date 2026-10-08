«Лучшая в мире теща»: Воробьев поздравил маму Аиды Гарифуллиной с 60-летием

Артист Алексей Воробьев поделился редким семейным кадром. Он опубликовал в соцсетях фотографию с мамой своей супруги Аиды Гарифуллиной, Ляйлей Ильдаровной, в честь ее дня рождения.

Фото: страница Алексея Воробьева в Instagram*

На снимке Воробьев позирует рядом с именинницей и с улыбкой обнимает ее. В подписи музыкант признался, что очень тепло относится к маме жены. Он написал, что у него не только лучшая в мире жена, но и лучшая в мире теща, и поздравил ее с днем рождения.

К поздравлениям присоединилась и сама Гарифуллина. 39-летняя оперная певица опубликовала фотографию с мамой, сделанную за столиком на балконе отеля, и назвала ее главной опорой семьи. Она обратилась к матери со словами, что та является их заботушкой, любовью, силой и героем, и пожелала ей всегда быть здоровой и счастливой, поблагодарив за поддержку и совместно пройденный путь.

Фото: страница Аиды Гарифуллиной в Instagram*

Воробьев и Гарифуллина поженились весной 2025 года. Пара долго не афишировала новый статус, однако позднее супруги стали чаще делиться совместными снимками и публично рассказывать друг о друге.

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