Из Казани могут пустить речные рейсы в Удмуртию и Ульяновскую область

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

АО «Флот РТ» рассматривает возможность открытия регулярных рейсов в Удмуртию и Ульяновскую область. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил генеральный директор компании Роман Лизалин.

«Мы прорабатываем вопрос, я так аккуратно скажу, с нашими коллегами из Удмуртии. Они отправляли заявки в нашу сторону. С Ульяновской областью тоже. Коллеги проявляют интерес, чтобы мы на регулярной основе к ним ходили», – заявил Лизалин.

Однако, по его словам, ключевым вопросом остаётся финансирование.

«Если у нас будет понимание, насколько заинтересован регион... Потому что на самом деле тяжело начинать, стартовать. А вот уже когда дальше пойдёт по накатанной, там уже можно будет говорить о том, чтобы и субсидирование уменьшить. То есть это важно начать. Начало – половина дела», – подчеркнул гендиректор.