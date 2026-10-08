Лизалин: Татарстан входит в тройку лидеров по скоростным пассажирским судам

Татарстан входит в тройку регионов-лидеров России по эксплуатации скоростных пассажирских судов. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Я сейчас могу сказать откровенно, что мы входим в тройку лидеров по эксплуатации пассажирских скоростных судов. Татарстан уверенно поднимается вверх», – заявил он.

По его словам, динамика роста очевидна: если в 2023 году на балансе компании было два скоростных судна, то в 2024-м – пять, а сейчас уже восемь. «И мы рассчитываем, что в следующем году будет не менее девяти, еще плюс суда на воздушной подушке. То есть тенденция достаточно хорошая», – добавил гендиректор.

Лизалин также отметил уникальное положение Татарстана: наличие крупных рек, развитый судостроительный кластер, собственная база подготовки кадров и эксплуатирующая организация.

«Это все не может не привести к успеху. Татарстан и раньше был локомотивом флота, и сейчас он тоже так должен продолжать развиваться», – подчеркнул он.