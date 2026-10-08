Национальной библиотеке РТ передадут индийские книги и сборник Джалиля на хинди

В Национальную библиотеку Республики Татарстан передадут шесть книг индийских авторов, а также сборник стихотворений Мусы Джалиля на хинди. Презентация изданий и церемония передачи книг состоятся 14 октября в рамках II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ». Мероприятие пройдет с 13:00 до 15:30 в Национальной библиотеке РТ, сообщают организаторы.

В фонд библиотеки поступят произведения современных и классических индийских авторов, среди которых Пратибха Рей, Фирак Горакхпури, Амрита Притам, Агъея, Ом Тханви, Махашвета Деви и Гульзар Сааб. Тематика книг охватывает социальные и исторические вопросы, семейные отношения, философию, культурное наследие Южной Азии и судьбы людей в переломные периоды истории.

Отдельной частью программы станет презентация сборника стихотворений татарского поэта Мусы Джалиля в переводе на хинди. Перевод выполнил Сону Саини, доцент Центра русских исследований Университета Джавахарлала Неру. Издание подготовлено Академией наук Республики Татарстан. Участие в презентации книг бесплатное по предварительной регистрации.

В рамках мероприятия также состоится интерактивная встреча с участниками, выставка редких индийских книг из фонда Национальной библиотеки Татарстана, воркшоп для переводчиков и изучающих хинди, а также неформальное общение гостей за чайным столом. В презентации примут участие представители индийского издательства Vani Prakashan Group, переводчики и специалисты по индийской филологии и культуре.

Часть книг передадут не только в фонд библиотеки, но и в дар индийским студентам, которые обучаются в высших учебных заведениях Татарстана. В мероприятии ожидается участие генерального консула Индии в Казани Джейсундхара Д., руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, представителей МИД России, Академии наук РТ и Национальной библиотеки Татарстана.

Генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д. заявил, что Казань является историческим, многонациональным и мультикультурным городом. По его словам, эти особенности истории города сформировали его открытый и гостеприимный характер. Благодаря Волге Казань также имеет историю торговли с Индией, хотя в основном она осуществлялась через посредников. Он отметил, что в настоящее время Казань – быстро развивающийся город с динамичной экономикой и мощной промышленной базой. По мнению генконсула, все эти факторы сделали Казань идеальной площадкой для выстраивания диалога между деловыми сообществами Индии и России.