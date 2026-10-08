Более четверти жителей Казани обсуждают с ИИ личную жизнь

33% женщин и 27% мужчин из Казани обсуждают с искусственным интеллектом свою личную жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса знакомств «Мамба», который есть в распоряжении «Татар-информа».

«Причем 20% жительниц Казани делают это регулярно, среди мужчин таких 8%. Еще 27% женщин и 34% мужчин пока не пробовали, но признаются, что им было бы интересно. Но поводы у мужчин и женщин разные. Женщины чаще всего просят ИИ оценить поступок или сообщение мужчины (54%), еще 32% пытаются с его помощью разобраться в собственных чувствах, а каждая пятая хочет понять, нравится ли она человеку», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе сервиса.

Мужчины чаще обращаются к нейросети за советом перед первым свиданием (30%), а каждый пятый разбирает с ним ссору с девушкой или расставание. 18% пытаются лучше понять себя после неоднозначных ситуаций.

Кроме того, казанцы признались, что с нейросетью они могут поделиться тем, что сложно вынести в обычный разговор. Женщины чаще всего ищут у нее нейтральное мнение со стороны (36%), 28% ценят возможность написать в любое время, а каждая пятая доверяет логике ИИ больше, чем советам подруг.

«Мужчины на первое место ставят отсутствие осуждения, его выбрали 31%. По 29% мужчин называют возможность обратиться в любой момент и нейтральное мнение со стороны. Мужчины оказываются и откровеннее. Больше половины из них рассказывали ИИ то, чего не знает даже лучший друг, а среди женщин такой опыт был у 45%», – рассказали в сервисе.