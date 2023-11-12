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В Татарстане выросла заболеваемость туберкулезом
За первые восемь месяцев в Татарстане зарегистрировано 604 случая заражения туберкулезом. Это на 95,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Татарстанстата.
Согласно сведениям Центра гигиены и эпидемиологии по РТ, в январе – августе 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года эпидемиологическая обстановка характеризовалась ростом заболеваемости туберкулезом. Так, на 100 тысяч татарстанцев в январе — августе 2023 года пришлось 22,7 выявленного случая заражения туберкулезом.
Также указывается, что по сравнению с январем – августом 2022 года коэффициент заболеваемости сифилисом вырос на 36,4%, а ВИЧ – на 3,8%.
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