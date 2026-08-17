Завод керамической плитки за 8 млрд рублей построят в ОЭЗ «Алабуга»

Завод по производству керамической плитки с участием китайской компании Hangzhou Nobel Group планируют построить в Татарстане. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 8 млрд рублей, сообщила в интервью РБК Татарстан глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Предприятие будет выпускать керамическую плитку ценового сегмента «выше среднего». Для размещения завода выбрали особую экономическую зону «Алабуга», где инвестору подобрали участок площадью 22 га.

По словам Минуллиной, первоначально для предприятия рассматривали несколько площадок. Среди вариантов были Бугульма и Иннополис, однако в итоге китайская компания остановилась на ОЭЗ «Алабуга».

На заводе планируют запустить две производственные линии. Ожидается, что предприятие сможет ежегодно выпускать 7,5 млн кв. метров керамической плитки.

Проект реализуют с участием китайской Hangzhou Nobel Group. Как рассказала глава АИР Татарстана, собственник компании несколько раз лично приезжал в Казань для обсуждения деталей будущего производства.

Переговоры с китайской стороной заняли семь месяцев. Минуллина отметила, что для проектов с участием Китая такой срок считается очень коротким.

Соглашение с Hangzhou Nobel Group глава АИР назвала одним из главных для Татарстана в рамках международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». В этом году форум проходит в Казани в четвертый раз.