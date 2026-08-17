В Минюсте РТ рассказали, что делать после получения штрафа через «Госуслуги»
В Министерство юстиции Татарстана поступают обращения от жителей, касающиеся штрафов, выставленных через портал госуслуг. Часто получатель уведомления не понимает, за что наложено взыскание. Ведомство объясняет татарстанцам, как разобраться в ситуации.
«Министерство юстиции Республики Татарстан не является органом, который самостоятельно выставляет штрафы. Оплата при этом производится по реквизитам министерства как учреждения, являющегося администратором по штрафам», – подчеркнула заместитель начальника финансового отдела ведомства Гульнара Галимзянова.
Все сведения о причинах взыскания и реквизитах для оплаты есть в уведомлении на «Госуслугах». В нем указаны:
– информация об административном правонарушении;
– орган, который вынес постановление;
– платежные реквизиты.
Чтобы уточнить детали, необходимо обратиться в тот орган, который указан в квитанции.
Если штраф вынесен мировыми судьями Республики Татарстан, подробную информацию можно найти на Портале мировых судей РТ. Для этого нужно:
– перейти на портал по ссылке – mirsud.tatarstan.ru/search;.
– открыть вкладку «Поиск по судебным делам»;
– заполнить пустые поля;
– нажать кнопку «Найти».
После этого отобразится подробная информация по судебному делу – вплоть до текста постановления.
Алгоритм действий представлен в карточках ниже.