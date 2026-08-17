В Минюсте РТ рассказали, что делать после получения штрафа через «Госуслуги»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Министерство юстиции Татарстана поступают обращения от жителей, касающиеся штрафов, выставленных через портал госуслуг. Часто получатель уведомления не понимает, за что наложено взыскание. Ведомство объясняет татарстанцам, как разобраться в ситуации.

«Министерство юстиции Республики Татарстан не является органом, который самостоятельно выставляет штрафы. Оплата при этом производится по реквизитам министерства как учреждения, являющегося администратором по штрафам», – подчеркнула заместитель начальника финансового отдела ведомства Гульнара Галимзянова.

Все сведения о причинах взыскания и реквизитах для оплаты есть в уведомлении на «Госуслугах». В нем указаны:

– информация об административном правонарушении;

– орган, который вынес постановление;

– платежные реквизиты.

Чтобы уточнить детали, необходимо обратиться в тот орган, который указан в квитанции.

Если штраф вынесен мировыми судьями Республики Татарстан, подробную информацию можно найти на Портале мировых судей РТ. Для этого нужно:

– перейти на портал по ссылке – mirsud.tatarstan.ru/search;.

– открыть вкладку «Поиск по судебным делам»;

– заполнить пустые поля;

– нажать кнопку «Найти».

После этого отобразится подробная информация по судебному делу – вплоть до текста постановления.

Алгоритм действий представлен в карточках ниже.