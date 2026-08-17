Казань отметит День города и республики концертами, фестивалями и салютом

Стала известна программа празднования Дня Республики Татарстан и Дня города Казани 30 августа. В нее войдут концерты, фестивали, театральные постановки, спортивные и семейные мероприятия, выставки и мастер-классы. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города по социальным вопросам Азат Абзалов.

В этом году праздничные мероприятия объединит общая концепция «Татарстан влюбляет» и «Казань влюбляет». События охватят все районы столицы Татарстана, причем часть программы стартует еще до 30 августа.

Уже 17 августа начнется ежегодный городской творческий конкурс «Голос нашего двора – голос нашей команды». Отборочные туры пройдут в районах Казани, следить за их графиком можно в социальных сетях районных администраций.

С 25 по 30 августа на улице Марджани развернется ежегодный фестиваль современной татарской культуры «Печән базары». Он объединит городские сообщества дизайнеров, поэтов и музыкантов, представляющих современную татарскую культуру. На 30 августа также запланирован гала-концерт литературного фестиваля «Әдәби фест». В его программу войдут лекции и дискуссии с поэтами, литературоведами и переводчиками.

Еще одним событием станет международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе» под эгидой ЮНЕСКО и Сети креативных городов. Он пройдет в Старо-Татарской слободе, начало запланировано на 15:00.

Вечером 28 августа на балконах здания мэрии Казани состоится пятый театрализованный перформанс «Голоса Казани». Актеры четырех казанских театров прочитают произведения на татарском и русском языках, выступления будут сопровождаться видеомэппингом. Спектакль построят как путешествие по эпохам – из шести картин, каждая из которых будет посвящена отдельному десятилетию.

29 и 30 августа в детском парке «Елмай» пройдет пятый семейный книжный фестиваль. Для гостей подготовят более 70 событий, в том числе книжную ярмарку с участием 30 издательств, встречи с писателями, театральные постановки, творческие лаборатории и музыкальную программу.

29 августа в 11:00 на площади у Дворца земледельцев состоится встреча участников международного мотофестиваля «Два Кремля». В 14:00 с площади 1 Мая у Казанского Кремля стартует мотоколонна. Для гостей также подготовят концертную программу, семейные и детские активности. Праздник продлится до 17:00.

Основная часть мероприятий пройдет 30 августа. С 10:00 в экстрим-парке «Урам» начнется восьмой одноименный музыкальный фестиваль. Он объединит представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличной культуры. В течение дня там пройдет концертная программа с участием молодежных групп Татарстана.

На площади у театра имени Карима Тинчурина с 11:00 пройдет народный праздник с участием гармонистов из Татарстана и других регионов России. После них на сцену выйдут представители творческой работающей молодежи республики, в том числе финалисты конкурса «Наше время – Безнең заман».

В 15:00 на этой же площадке начнется специальный проект международного фестиваля национальных культур «Россия – Восток» – праздничный концерт «Голоса дружбы». В нем примут участие артисты из регионов России и зарубежных стран.

На Казанском ипподроме состоится конноспортивный праздник. В программу войдут скачки, заезды на приз раиса Татарстана и концертная программа.

Для поклонников классической музыки на площади у Дворца земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». В нем примет участие Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского. В числе приглашенных исполнителей – оперная певица Динара Алиева.

С 15:00 у Центра семьи «Казан» развернется большой праздничный фестиваль. В этом году программу на этой площадке впервые проведут в едином фестивальном формате. Для гостей будут работать тематические пространства, маркет с продукцией более 20 локальных брендов, семейные и спортивные площадки.

Концертная программа у Центра семьи «Казан» объединит артистов Казанской городской филармонии, татарстанских исполнителей и трибьют Ильхаму Шакирову. Также выступит Гузель Уразова, а хедлайнером станет группа Uma2rman.

Завершится празднование масштабным салютом над акваторией Казанки. Наблюдать за ним можно будет с набережных Казанки на участке от центра города до моста «Миллениум».

Фото: презентация делового понедельника г. Казани