Фестиваль «Сапкультура» пройдет на озере Кабан 21 августа

Третий фестиваль водных видов спорта «Сапкультура» пройдет в Казани 21 августа. В этом году его маршрут впервые охватит не только озеро Нижний Кабан, но и Ботаническую протоку. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

Участники смогут попасть в Ботаническую протоку, проплыв под мостом на улице Назарбаева. С воды откроются виды на Старо-Татарскую слободу, набережную озера Кабан, театры им. Г. Камала и К. Тинчурина, а также природу протоки.

В программу войдут спортивные дистанции на 5 и 15 км, а также спринтерские заезды на 200 и 400 м. Отдельно организуют костюмированные заплывы. Участники смогут выйти на воду в образах героев татарских сказок, персонажей современных фильмов и других необычных образах.

Также состоятся семейные заезды, а вечером пройдет световой заплыв. Сапборды и костюмы участников украсят световыми элементами.

Для зрителей подготовят отдельную программу. Воспитанники школы олимпийского резерва по гребным видам спорта проведут показательные выступления на байдарках, каноэ и лодках-драконах. Желающие также смогут принять участие в мастер-классах по управлению парусными судами от сообщества «Сила ветра».

«Особое внимание уделяется безопасности участников. На маршруте будут работать спасатели, инструкторы и волонтеры. Они обеспечат безопасное проведение заездов и помогут участникам на каждом этапе фестиваля», – рассказал Салихов.

Завершится «Сапкультура» летней вечеринкой на закате на набережной озера Кабан. Для гостей организуют музыкальную программу с диджей-сетами и кинопоказ под открытым небом.

Фестиваль пройдет на пирсе у нового здания театра им. Г. Камала. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Организаторами выступают администрация Вахитовского и Приволжского районов совместно с префектурой «Старый город», дирекцией парков и скверов и Федерацией серфинга Татарстана.

Фото: презентация делового понедельника г. Казани