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Общество 17 августа 2026 10:49

Сахар, Удача и Филимон: в Казани впервые отметили Всемирный день слонов

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Сахар, Удача и Филимон: в Казани впервые отметили Всемирный день слонов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всемирный день слонов впервые отметили в Казанском зоопарке. Сейчас в зоопарке столицы Татарстана живут сразу три представителя крупнейших наземных животных планеты, сообщает ТНВ.

Главными героями праздника стали азиатские слонихи Сахар и Удача, которых привезли в Казань из Лаоса, а также слон Филимон. Он переехал в столицу Татарстана из Московского зоопарка три года назад.

До появления слонов в Казанском зоопарке этих животных не было в городе на протяжении 30 лет.

В честь Всемирного дня слонов для посетителей подготовили специальную программу. Гости зоопарка смогли поближе познакомиться с его обитателями, а также принять участие в экскурсиях и мастер-классах.

#Казанский зоопарк #слоны
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