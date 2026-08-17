Сахар, Удача и Филимон: в Казани впервые отметили Всемирный день слонов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всемирный день слонов впервые отметили в Казанском зоопарке. Сейчас в зоопарке столицы Татарстана живут сразу три представителя крупнейших наземных животных планеты, сообщает ТНВ.

Главными героями праздника стали азиатские слонихи Сахар и Удача, которых привезли в Казань из Лаоса, а также слон Филимон. Он переехал в столицу Татарстана из Московского зоопарка три года назад.

До появления слонов в Казанском зоопарке этих животных не было в городе на протяжении 30 лет.

В честь Всемирного дня слонов для посетителей подготовили специальную программу. Гости зоопарка смогли поближе познакомиться с его обитателями, а также принять участие в экскурсиях и мастер-классах.