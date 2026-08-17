Бабаков: «У России и Китая есть четкое понимание по сотрудничеству в области ИИ»

Россия и Китай активно сотрудничают в области искусственного интеллекта – у обеих сторон есть четкое понимание дальнейших шагов. Об этом на полях IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» рассказал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

«Говоря об искусственном интеллекте и о сотрудничестве России и Китая, мы должны зафиксировать: у нас есть четкое понимание, готовность и желание сотрудничать в этой сфере. Есть четкое понимание и желание развивать те направления, которые способствуют продвижению современных технологий в разных сферах, облегчают не только функционирование экономики, но и повышают производительность труда», – заявил он.

По словам Бабакова, стороны работают над правовой базой в области новых технологий. Также упор делается на обучении.

«Главное – то, что мы работаем и над созданием условий, в которых наши специалисты обмениваются знаниями и прогрессивными решениями в этой сфере. Опять же, повторюсь, в интересах двух наших государств, но не исключая того, что продуктами этого сотрудничества будет пользоваться практически все человечество», – отметил Бабаков.