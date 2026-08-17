Глава Кировской области рассказал о планах создать центр БАС

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о планах по созданию центра беспилотных авиационных систем (БАС) «Вятка». Он выступил на круглом столе «Кластерная кооперация как драйвер технологического суверенитета» форума «РОСТКИ: Россия и Китай».

«В рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» разработан проект создания научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Вятка». В текущем году направлена заявка в Минпромторг о присвоении ему статуса научно-производственного центра. Компетенции у нас достаточно большие по этому поводу», – заявил Соколов.

Губернатор Кировской области объявил о создании центра БАС «Вятка» на форуме «РОСТКИ» в Казани Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

БАС должны стать одним из новых промышленных кластеров, создание которых планируется в Кировской области. Еще хотят создать энергетический кластер, промышленный кластер космической области, промышленный кластер сельскохозяйственного и пищевого машиностроения, кластер судостроительной промышленности.

Кировская область расположена на северо-востоке европейской части России, входит в состав Приволжского федерального округа. Как отметил Соколов, это единственный регион страны, который граничит сразу с девятью субъектами РФ: «поэтому называем себя «регионом добрых соседей». Кировская область, в том числе, граничит с Татарстаном.

Круглый стол по кластерной экономике проходит при поддержке Делового объединения кластеров России, встречу модерирует председатель правления Сергей Майоров.

«Технологический суверенитет перестал быть абстрактным понятием, он стал конкретной повесткой для промышленности, инновационной среды, регионов и предприятий. В этих условиях кластеры не просто формат от идеи до внедрения, они выстраивают устойчивые кооперационные цепочки и повышают конкурентоспособность отечественного производства», – заявил Майоров, открывая встречу.

По его данным, Деловое объединение кластеров России – это более 1500 организаций из 68 субъектов Российской Федерации и 16 стран.

«Особое место в нашей работе занимает сотрудничество с Китайской Народной Республикой (КНР). Сегодня в Деловом объединении представлены пока шесть предприятий из Китая. Они активно участвуют в работе отраслевых советов по станкостроению, нефтедобыче, нефтепереработке и судостроению. Мы рассматриваем это не просто как формальное участие, а как основу для реальных производственных коопераций», – сказал Майоров.

Об участии губернатора Кировской области в форуме «РОСТКИ: Россия и Китай» стало известно на брифинге в Кабмине РТ в минувший вторник, 11 августа. Также в событии должен принять участие губернатор Амурской области Василий Орлов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов уже работает на форуме «РОСТКИ», в том числе, участвует в сессии, посвященной низковысотной экономике, так называемой экономике дронов.

Форум «РОСТКИ» проходит в четвертый раз, с 16 по 19 августа. На 11 августа было зарегистрировано 5 тыс. участников, что на 25% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году.

В системе регистрации уже представлены 27 административных подразделений Китая. Наиболее крупные делегации ожидаются из Гуандуна, Шэньчжэня, Шанхая, Суйфэньхэ и Шаньси. Всего организаторы рассчитывают принять восемь правительственных делегаций из КНР. Ожидаются представители 200 крупных корпораций из Поднебесной.

На 11 августа регистрацию на форум «РОСТКИ» прошли представители 60 регионов страны. Помимо Москвы и Московской области, наиболее многочисленные делегации ожидаются из Свердловской и Оренбургской областей, Башкортостана, Чувашии, Самарской области и Краснодарского края.