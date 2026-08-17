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Общество 17 августа 2026 10:28

На форуме «РОСТКИ» проходят международные соревнования по микроэлектронике

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Международные соревнования по микроэлектронике проходят в Казани на площадке IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Участники из восьми стран соревнуются в двух категориях: замене дисплеев и ремонте материнских плат. Об этом «Татар-информу» рассказал соорганизатор чемпионата, совладелец компании «Цифровой мастер» Ильнар Самигуллин.

«В нашей стране большой дефицит кадров в сфере инженеров, именно в микропайке. Когда-то это было модно. Мой дедушка был инженером, мой брат был инженером, я сам отучился на регулировщика радиоэлектронной аппаратуры. В контексте импортозамещения подобные соревнования не просто востребованы, а жизненно необходимы», – сказал он.

Участники, по его словам, соревнуются на скорость и качество. Победители определяются в двух номинациях: восстановление дисплея (снятие старого стекла и установка нового) и ремонт материнской платы (снятие и обратная установка процессора). В прошлом году лучший результат по замене микросхемы составил 4 минуты 20 секунд, а на тренировках в этом году участник из Малайзии показал время 1 минута 40 секунд.

Призовой фонд чемпионата составляет около 800 тыс. рублей, но еще может увеличиться.

#форум РОСТКИ #компетенция электроника #импортозамещение
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