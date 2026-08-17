На новом гастрофестивале в Казани выступят «Винтаж» и «Леприконсы»

Фото предоставлено организаторами

Группы «Винтаж» и «Леприконсы» станут хедлайнерами городского фестиваля «Большой казанский пикник». Он пройдет 22 августа на майдане озера Лебяжье. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

Новый фестиваль объединит три известных городских проекта – «Гастрофест на Лебяжьем», «Вкусную Казань» и Open Space Market. Площадка будет работать с 10:00 до 20:00.

«Особенность нового формата – в объединении под одним именем трех известных казанских проектов. Каждый привносит свой формат и сильную сторону: музыкальную программу, гастрономию, внимательный отбор участников маркета», – рассказал Жаворонков.

В гастрономической зоне фестиваля будут представлены более 70 участников. Гостям предложат татарскую национальную выпечку, блюда балканской, узбекской, корейской, мексиканской и турецкой кухонь, десерты, авторские кофе и чай. Отдельная зона будет отведена фермерским хозяйствам Татарстана.

На площадке также организуют занятия йогой и пилатесом, турнир по бадминтону и катание на сапах. Для детей подготовят игровые пространства и большой лабиринт. В течение дня пройдут встречи со специалистами, посвященные природе, гастрономии и бережному отношению к ресурсам, а также мастер-классы для детей и взрослых.

Еще одной площадкой станет маркет локальных мастеров. Более 30 прошедших отбор участников представят украшения, керамику, домашний текстиль, свечи и игрушки ручной работы.

«Большой казанский пикник» организуют мэрия Казани в лице администрации Кировского и Московского районов и комитет по развитию туризма города.

По словам Жаворонкова, новый проект должен стать дополнительным инструментом развития событийного туризма и привлечь внимание к Лебяжьему как к территории для отдыха и проведения крупных городских мероприятий.