Россиян в сентябре ждут 22 рабочих дня и восемь выходных
Россиян ждут 22 рабочих и восемь выходных дней в сентябре. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.
По ее словам, сентябрь станет обычным рабочим месяцем без дополнительных выходных. Всего в нем 30 календарных дней, из которых 22 будут рабочими, а восемь – выходными.
При стандартной пятидневной рабочей неделе россияне отработают в сентябре 176 часов.
Медякова уточнила, что государственных праздников в сентябре нет. Поэтому дополнительных дней отдыха, а также сокращенных предпраздничных рабочих дней в течение месяца не предусмотрено.