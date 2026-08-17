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Общество 17 августа 2026 08:12

Россиян в сентябре ждут 22 рабочих дня и восемь выходных

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Россиян в сентябре ждут 22 рабочих дня и восемь выходных
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россиян ждут 22 рабочих и восемь выходных дней в сентябре. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

По ее словам, сентябрь станет обычным рабочим месяцем без дополнительных выходных. Всего в нем 30 календарных дней, из которых 22 будут рабочими, а восемь – выходными.

При стандартной пятидневной рабочей неделе россияне отработают в сентябре 176 часов.

Медякова уточнила, что государственных праздников в сентябре нет. Поэтому дополнительных дней отдыха, а также сокращенных предпраздничных рабочих дней в течение месяца не предусмотрено.

#выходные и праздничные дни #сентябрь
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