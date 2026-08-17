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Происшествия 17 августа 2026 10:29

Житель РТ потерял 1,6 млн рублей, после звонка якобы о доставке посылки

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Житель РТ потерял 1,6 млн рублей, после звонка якобы о доставке посылки.

Как рассказали в МВД по РТ, жертвой мошенников стал житель Набережных Челнов. Сначала злоумышленники сообщили ему о доставке посылки и выманили код из СМС. Получив доступ к счетам мужчины, аферисты снова позвонили ему, представились сотрудниками силовых ведомств и пригрозили уголовной ответственностью.

Свою жертву злоумышленники «обрабатывали» десять дней. За это время они убедили мужчину взять кредит на 1 млн рублей, продать авто и отдать им все сбережения.

Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

#МВД по РТ #телефонные мошенники
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