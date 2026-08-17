Российские и китайские автомобили почти сравнялись по доле в лизинге

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Доли российских и китайских автомобилей, переданных в лизинг в России, практически сравнялись по итогам семи месяцев 2026 года. В среднем на отечественные марки пришлось 42,7% рынка, на китайские – 44,2%, сообщили РИА Новости представители лизинговых компаний.

Похожая ситуация сложилась и на российском авторынке в целом. Как сообщал в середине августа директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, с января по июль в стране продали 296,7 тыс. автомобилей российских брендов и 287,8 тыс. машин китайских марок.

В лизинговых компаниях соотношение российских и китайских автомобилей различается. Заместитель генерального директора «ВТБ Лизинг» Александр Ганчев сообщил, что по итогам января – июля на отечественные машины пришлось 42,7% продаж компании, а на китайские – 43,6%.

В «Европлане» российские марки по итогам семи месяцев заняли 47,5% нового бизнеса компании в сегменте легковых автомобилей. Доля китайских брендов составила 42,5%, рассказал генеральный директор компании Илья Ноготков.

В «Газпромбанк Автолизинге» соотношение оказалось в пользу китайских автомобилей. По словам руководителя управления по работе с импортерами Александра Корнева, за семь месяцев их доля в лизинге легковых машин составила 56%, российских – 34%.

В продажах «Флит Лизинга» на новые автомобили российских марок пришлось 46,5%, китайских – 34,8%, сообщила директор по развитию каналов продаж компании Елена Скубий.

Таким образом, в среднем по рынку российские автомобили заняли 42,7%, а китайские – 44,2%.

Скубий отметила, что корпоративные клиенты при обновлении автопарков обращают внимание на полную стоимость владения машиной, ее ликвидность, доступность сервисного обслуживания и условия финансирования. Дополнительное преимущество российским автомобилям дают программы льготного лизинга и автокредитования Минпромторга.

Исполняющий обязанности заместителя коммерческого директора ГК «Интерлизинг» Антон Новохатский также назвал господдержку Минпромторга одним из ключевых факторов, стимулирующих спрос на российские автомобили. Кроме того, начали действовать требования к локализации автомобилей в сфере такси, что также подтолкнуло таксопарки к обновлению машин за счет отечественных моделей.

По мнению Ноготкова, дальнейшее соотношение российских и китайских автомобилей на рынке будет во многом зависеть от ценовой политики производителей, условий финансирования, степени локализации производства и доступности машин.

Скубий считает, что в ближайшее время основная конкуренция развернется между локализованными брендами. Для клиентов происхождение марки постепенно становится менее важным, чем экономические характеристики конкретного автомобиля. Поэтому российские и локализованные китайские модели будут конкурировать прежде всего по стоимости владения, ликвидности, доступности сервиса и условиям финансирования.