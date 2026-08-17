Проезд в автобусах и трамваях Нижнекамска понизили до 23 рублей

Жители Нижнекамска могут ездить на автобусах и трамваях за 23 рубля при оплате через сервис «Транспорт» в приложении «Яндекс Go». Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.

По его словам, при оплате проезда таким способом пассажиры получают скидку 50%. Для оплаты достаточно воспользоваться смартфоном.

Акция продлится до 31 октября.

«Недавно у нас стала доступна оплата проезда в автобусах и трамваях через сервис «Транспорт» в приложении «Яндекс Go», то есть используется только телефон. И для тех, кто пользуется этим сервисом, есть хорошая новость», – отметил Беляев.

Мэр также сообщил, что в этом году в Нижнекамске более 50 остановочных павильонов оборудуют новыми информационными панелями. На табло пассажиры смогут в режиме реального времени видеть номера маршрутов, расписание и время до прибытия автобуса или трамвая, а также информацию о погоде.