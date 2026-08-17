В Казани определили победителей женского турнира по софтболу

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Сборная Москвы выиграла соревнования по софтболу среди женщин в рамках Спартакиады народов России, которые проходили в Казани с 10 по 16 августа. Победителей и призеров определили 16 августа на Центральном стадионе, сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

В турнире участвовали шесть команд из шести регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Республики Крым, Костромской области и Хабаровского края.

Групповой этап соревнований проходил с 11 по 15 августа. 16 августа команды, набравшие наибольшее количество очков, разыграли медали.

Победителем турнира стала сборная Москвы. Серебряные медали завоевала команда Московской области, бронзовые – сборная Республики Крым.

Четвертое место заняла команда Костромской области, пятой стала сборная Санкт-Петербурга. На шестой строчке расположилась команда Хабаровского края.

После завершения турнира прошла церемония награждения победителей и призеров. В ней приняли участие ведущий советник отдела развития спорта высших достижений Министерства спорта Татарстана Сергей Гудин и первый вице-президент Федерации бейсбола и софтбола России Вячеслав Смагин.

Спартакиада народов России в Казани продолжается. В ближайшее время участники разыграют комплекты медалей в женском футболе, флаг-футболе, спортивной гимнастике и других видах спорта.