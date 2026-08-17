В Казани врачи спасли годовалую девочку, поперхнувшуюся семечкой подсолнуха

Фото: канал МАКС Альмира Абашева

В Казани врачи ДКРБ спасли годовалую девочку, которая не могла дышать из-за семечки подсолнуха в главном правом бронхе. Об этом сообщил в соцсетях глава Минздрава РТ Альмир Абашев.

Любое инородное тело в дыхательных путях представляет для годовалого ребенка смертельную опасность. Диаметр бронхов у малышей — несколько миллиметров, поэтому даже маленькая семечка способна полностью перекрыть просвет и вызвать остановку дыхания.

Для того, чтобы спасти малыша, врачи выполнили бронхоскопию — операцию, позволяющую удалить инородный предмет без разрезов. Операция прошла успешно. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей. Ее жизни ничего не угрожает.