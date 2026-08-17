Расходы на программу развития культуры Казани выросли до 19,33 млрд рублей

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Финансирование программы развития культуры Казани на 2025–2029 годы увеличили на 7,65 млрд рублей. Теперь на нее планируют направить 19,33 млрд рублей вместо прежних 11,68 млрд. Соответствующие изменения внесены постановлением, опубликованным в муниципальном сборнике правовых актов.

Большую часть расходов возьмет на себя бюджет Казани. Объем городского финансирования увеличили с 9,68 млрд до 15,74 млрд рублей – на 6,06 млрд.

Объем внебюджетных средств также вырос – с 2 млрд до 3,44 млрд рублей. Кроме того, в программу впервые включили финансирование из бюджета Татарстана. Республика направит на нее 144,6 млн рублей.

Наиболее значительно увеличились расходы на культурно-досуговые учреждения и концертные организации. На эти цели теперь предусмотрено 10,7 млрд рублей вместо 6,48 млрд – финансирование выросло на 4,22 млрд.

Расходы на дополнительное образование в сфере искусств увеличили с 3,66 млрд до 6,06 млрд рублей.

Больше средств получат и городские библиотеки. Их финансирование выросло с 910 млн до 1,39 млрд рублей.

Расходы на музеи Казани увеличили с 241,1 млн до 374,7 млн рублей.

Таким образом, общий объем финансирования программы развития культуры Казани до 2029 года после изменений вырос более чем в полтора раза – с 11,68 млрд до 19,33 млрд рублей.