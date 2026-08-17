Расходы на программу развития культуры Казани выросли до 19,33 млрд рублей
Финансирование программы развития культуры Казани на 2025–2029 годы увеличили на 7,65 млрд рублей. Теперь на нее планируют направить 19,33 млрд рублей вместо прежних 11,68 млрд. Соответствующие изменения внесены постановлением, опубликованным в муниципальном сборнике правовых актов.
Большую часть расходов возьмет на себя бюджет Казани. Объем городского финансирования увеличили с 9,68 млрд до 15,74 млрд рублей – на 6,06 млрд.
Объем внебюджетных средств также вырос – с 2 млрд до 3,44 млрд рублей. Кроме того, в программу впервые включили финансирование из бюджета Татарстана. Республика направит на нее 144,6 млн рублей.
Наиболее значительно увеличились расходы на культурно-досуговые учреждения и концертные организации. На эти цели теперь предусмотрено 10,7 млрд рублей вместо 6,48 млрд – финансирование выросло на 4,22 млрд.
Расходы на дополнительное образование в сфере искусств увеличили с 3,66 млрд до 6,06 млрд рублей.
Больше средств получат и городские библиотеки. Их финансирование выросло с 910 млн до 1,39 млрд рублей.
Расходы на музеи Казани увеличили с 241,1 млн до 374,7 млн рублей.
Таким образом, общий объем финансирования программы развития культуры Казани до 2029 года после изменений вырос более чем в полтора раза – с 11,68 млрд до 19,33 млрд рублей.