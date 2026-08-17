В Татарстане ожидаются ливни, грозы и потепление до +20 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 17 августа, в Татарстане сохранится неустойчивая и влажная погода, но температурный фон начнет повышаться. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Прогнозируются небольшие и умеренные дожди, а локально – и сильные (в Казани – только небольшие до умеренных). Местами, но не в столице РТ, днем возможны грозы. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман.

Западный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с в светлое время суток местами (однако не в Казани) будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После холодной (до 6 градусов выше нуля) ночи в дневные часы воздух по Татарстану прогреется лишь до +15, +20 градусов (в столице РТ – до +17, +19).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике с началом новой недели ожидается постепенное повышение температурного фона после аномального похолодания.