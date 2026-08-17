Стартует чемпионат по Mobile Legends на Кубок Раиса РТ – прямая трансляция

Чемпионат по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang на Кубок Раиса Татарстана стартует сегодня в Казани. Соревнования пройдут в ИТ-парке имени Башира Рамеева на площадке «Кибер Парк Арена». Следить за ходом турнира в прямом эфире смогут все желающие.

Киберспортсмены поборются за призовой фонд в размере 400 тыс. рублей. Денежные награды получат команды, которые займут места с первого по восьмое.

Участники турнира смогут заявить о себе на профессиональном уровне, продемонстрировать тактические навыки и найти единомышленников.

Прямая трансляция чемпионата начнется в 11:00. Болельщики смогут следить за матчами, поддерживать участников и оценить зрелищность соревнований, не присутствуя на площадке лично.

Трансляция турнира доступна во «ВКонтакте».

Фото: https://vk.ru/club240890847