Стартует чемпионат по Mobile Legends на Кубок Раиса РТ – прямая трансляция
Чемпионат по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang на Кубок Раиса Татарстана стартует сегодня в Казани. Соревнования пройдут в ИТ-парке имени Башира Рамеева на площадке «Кибер Парк Арена». Следить за ходом турнира в прямом эфире смогут все желающие.
Киберспортсмены поборются за призовой фонд в размере 400 тыс. рублей. Денежные награды получат команды, которые займут места с первого по восьмое.
Участники турнира смогут заявить о себе на профессиональном уровне, продемонстрировать тактические навыки и найти единомышленников.
Прямая трансляция чемпионата начнется в 11:00. Болельщики смогут следить за матчами, поддерживать участников и оценить зрелищность соревнований, не присутствуя на площадке лично.
Трансляция турнира доступна во «ВКонтакте».