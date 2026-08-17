Бабаков назвал региональные контакты ключевыми для сотрудничества России и Китая

Региональные контакты играют ключевую роль в отношениях между России и Китаем, заявил на полях IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

По его словам, форум показывает, насколько эффективно могут быть реализованы темы сотрудничества, поднимаемые на региональном уровне.

«Межгосударственный уровень – важный, но он дает толчок, а все остальное опускается на уровень регионов, отдельных предприятий и простых граждан», – пояснил он.

По его словам, за четыре года форум значительно вырос – это видно и по выставочному залу. Здесь появились более сложные продукты, а присутствие компаний расширилось.

«РОСТКИ» – это прекрасный пример того, как всего за четыре года мы вышли не только на совершенно иные количественные критерии, мы увидели совершенно другое представительство и совершенно другие темы, более глубокие с точки зрения взаимных интересов», – подчеркнул он.