Повышение пенсий с 1 сентября: кого коснется в Татарстане

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В сентябре некоторые жители Татарстана получат повышенные пенсионные выплаты. Кого коснутся изменения — в материале «Татар-информа».

Пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью I группы

С сентября на повышенную фиксированную выплату смогут рассчитывать пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет. Для них фиксированная часть страховой пенсии увеличивается в два раза. Аналогичное повышение предусмотрено для получателей пенсии с инвалидностью I группы.

При этом две такие надбавки одновременно не назначаются. Повышение предоставляется только по одному из оснований — достижению 80-летнего возраста или установлению инвалидности I группы. Поэтому, если пенсионер уже получает увеличенную выплату из-за инвалидности, после 80-летия дополнительной прибавки по возрасту не будет.

В 2025 году стандартная фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. После повышения ее размер для соответствующей категории пенсионеров достигает почти 20 тыс. рублей.

Доплата пенсионерам с иждивенцами

Дополнительное увеличение пенсии предусмотрено и для пожилых граждан, которые содержат нетрудоспособных родственников. К таким иждивенцам могут относиться, например, несовершеннолетние дети и внуки. Если ребенок или другой член семьи учится на очной форме обучения, право на выплату может сохраняться до достижения им 23-летнего возраста.

За каждого нетрудоспособного члена семьи пенсионеру полагается прибавка в размере третьей части от фиксированной выплаты. При этом надбавка рассчитывается максимум за трех иждивенцев. Оформить такую выплату можно одновременно с назначением пенсии. Если же нетрудоспособный родственник появился у пенсионера позднее, за установлением доплаты следует обратиться в Социальный фонд.