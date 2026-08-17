Метшин оценил эффект «Новой волны» для Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный конкурс «Новая волна» способствует росту туристического потока и продвижению Казани на федеральном уровне. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, масштабные культурные мероприятия дают серьезный эффект для экономики города. В прошлом году Казань приняла около 5 млн туристов, и проведение крупных событий, в том числе «Новой волны», вносит вклад в рост турпотока.

«Кроме того, что это культурное мероприятие, это серьезный промоушен города на протяжении всего года. Пять миллионов туристов, которых мы встретили в прошлом году в Казани, – в том числе благодаря таким масштабным мероприятиям», – отметил Метшин.

Мэр добавил, что проведение «Новой волны» также мотивирует молодежь заниматься музыкой и помогает начинающим артистам раскрывать свои таланты.

В этом году в финальную часть конкурса впервые прошел исполнитель из Татарстана Игнат Изотов. Как рассказал Метшин, свой творческий путь он начинал в Кощаково и участвовал в детских и юношеских фестивалях.

«Талантливый тогда мальчик, сейчас уже мужчина, отец семейства, из простой семьи. Вот такие фестивали дают возможность раскрыть таланты», – сказал градоначальник.

Метшин также поблагодарил команду Игоря Крутого за доверие Казани в проведении конкурса, отметив опыт совместной организации мероприятий международного масштаба.

«Новая волна – 2026» пройдет в Казани с 20 по 26 августа. Столица Татарстана примет конкурс во второй раз. В финале выступят 12 исполнителей из России, Армении, Беларуси и Казахстана. Конкурсная программа и концерты звезд эстрады пройдут в New Wave Hall возле «Ак Барс Арены».

Ранее сообщалось, что к 14 августа было продано более 95% билетов на концерты фестиваля. Участники «Новой волны» прибыли в Казань 8 августа, на следующий день начались репетиции. Монтаж New Wave Hall планировалось завершить к 18 августа, когда на площадке должна пройти первая репетиция. Торжественная церемония открытия конкурса состоится 20 августа.