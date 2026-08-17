«Три курочки» на одной сцене: в Казани завершился сезон «Джаза в Кремле»

В Казанском Кремле завершился юбилейный, 20-й сезон фестиваля «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». Финальный концерт собрал во дворе Присутственных мест полный зал.

Еще до начала вечера стало понятно, что закрытие сезона окажется особенным. За лето пространство Присутственных мест уже успело стать привычной точкой встречи казанцев с музыкой. Каждую неделю по четвергам сюда приходили слушатели, чтобы провести вечер в окружении джаза.

Ажиотаж был неслучайным: для финального концерта Ольга Скепнер собрала на одной сцене трех ярких представительниц российской джазовой сцены – Мариам Мерабову, Этери Бериашвили и Катерину Балыкбаеву. Вместе они выступили как «Три курочки».

«Двадцать сезонов – действительно большая история. За этой цифрой стоит не только музыка, которую фестиваль каждый год открывает слушателям, но и целая жизнь с радостями и светлыми моментами, смехом, тревогами и испытаниями. Все эти годы фестиваль проходил вместе со своими слушателями, музыкантами и командой», – рассказала Ольга Скепнер.

Отдельно она поблагодарила Правительство Татарстана за возможность проводить фестивальные концерты в исторических местах Казани.

Финальную программу Ольга Скепнер назвала настоящим «женским джазовым бумом».

«Это три уникальных голоса, три судьбы и три больших сердца. У каждой за плечами наполненная жизнь с радостями и потерями. Каждая артистка – очень глубокая и пронзительная женщина. Три королевы, три характера, и они на одной сцене», – сказала она.

Мариам Мерабова призналась, что участницы с удовольствием примерят на себя разные роли в рамках концерта.

Со сцены в этот вечер звучали джаз и блюз, романтичные композиции и неожиданные музыкальные сочетания. Артистки представили на одной казанской сцене разные музыкальные настроения, а зрители отвечали им теплыми аплодисментами и с удовольствием подпевали знакомым мелодиям.

Особенной получилась языковая палитра вечера. Композиции прозвучали на русском, английском, французском, итальянском, португальском, грузинском и испанском языках. Разные языки, музыкальные традиции и характеры исполнительниц соединились в одной концертной программе.

Сами участницы назвали главным секретом своего выступления «слияние наших сумасшедших энергий».

Компанию «Трем курочкам» составил проект MIRAIF. Специальным гостем вечера стал перкуссионист Артур Газаров. Их участие добавило финальному концерту еще больше динамики и музыкального объема.

Юбилейный, 20-й сезон стартовал 25 июня гала-концертом «20 лет в ритме джаза». В тот вечер во дворе Присутственных мест встретились друзья фестиваля разных лет, а впереди у слушателей было еще несколько недель музыки.

В течение лета во дворе Присутственных мест выступили Марианна Савон, Нодар Ревия, ЛРК Трио, ASET, Yerevan Calling Quartet из Армении, Илиана Санчез и «Ритмы Гаваны». За восемь концертов фестиваль прошел через самые разные музыкальные направления, от авторского джаза и этнических мотивов до армянских и грузинских интонаций, латин-джаза и афро-кубинских ритмов. Но при всем разнообразии у юбилейного сезона была одна общая черта – стремление снимать границы между стилями, поколениями и музыкальными культурами на одной казанской сцене под знаменем Ольги Скепнер.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия.