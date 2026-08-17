Более трети работников Татарстана получают зарплату выше средней по России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почти четыре из десяти работников в Татарстане получают зарплату выше средней по России с учетом регионального уровня цен. Доля таких сотрудников в республике достигла 38,9%, следует из исследования РИА Новости. Татарстан занял десятое место в рейтинге российских регионов по доле работников с высокой зарплатой.

Таким образом, зарплату выше скорректированного среднероссийского уровня получает более трети работников Татарстана. При этом в целом по стране доля таких сотрудников составляет немногим менее трети. Выше среднероссийского значения показатель оказался в 19 регионах, тогда как в 14 субъектах доля работников с зарплатой выше средней по России не превышает 15%.

Средняя зарплата в России по итогам 2025 года выросла на 14,3% и превысила психологически значимую отметку в 100 тыс. рублей. В 2026 году рост продолжился, а средняя зарплата достигла 108 тыс. рублей. Уровень безработицы в июне 2026 года составлял 2,2%, что лишь немного превышает исторический минимум в 2,1%.

Рейтинг регионов по уровню высоких зарплат составляется в пятый раз. Основным показателем стала доля работников, чья зарплата превышает среднероссийский уровень с поправкой на региональные цены. Исследование основано на данных о среднемесячных зарплатах на крупных и средних предприятиях без учета малого бизнеса.

Чтобы учесть разницу в покупательной способности, среднюю зарплату по стране отдельно для каждого региона скорректировали на местный уровень цен. Для исследования использовали данные за период с апреля 2025 года по апрель 2026-го.

Первое место в рейтинге с заметным отрывом занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплату выше среднероссийской получают 65,8% работников. Эксперты связывают такой результат с высокими зарплатами в ключевой для региона нефтегазовой отрасли, а также с относительно умеренным уровнем цен по сравнению с другими северными и удаленными территориями.

На втором месте оказалась Магаданская область с показателем 57,2%. Третью строчку занял Чукотский автономный округ, где выше средней по стране получают 56,5% работников.

Следом расположились Ненецкий автономный округ с 52,7% и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра с 50,1%. Близкие результаты регионов со второго по пятое место эксперты объясняют схожей структурой экономики, в которой значительную роль играет добыча нефти, газа, золота и других полезных ископаемых.

В десятку лидеров также вошли Сахалинская область с показателем 47,8%, Москва – 44,5%, Санкт-Петербург – 43,8%, Якутия – 40,9% и Татарстан – 38,9%.

Высокие позиции северных регионов связаны в том числе с надбавками за работу в суровых климатических условиях и развитой высокодоходной добывающей промышленностью. Москва и Санкт-Петербург, в свою очередь, являются крупнейшими финансовыми и интеллектуальными центрами страны, где находятся штаб-квартиры многих крупнейших российских компаний.

Разрыв между лидерами и регионами в нижней части рейтинга остается значительным. Средняя доля высокооплачиваемых работников в первой десятке более чем в пять раз превышает аналогичный показатель у субъектов, находящихся в конце списка.

Даже Татарстан, который замыкает первую десятку, в несколько раз опережает лучший результат среди десяти регионов-аутсайдеров. Среди них максимальный показатель зафиксирован в Ставропольском крае – 12,8%. Еще в 31 регионе доля работников с зарплатами выше среднероссийской находится в диапазоне от 20 до 30%.

Эксперты при этом отмечают, что статистика некоторых регионов, преимущественно находящихся в нижней части рейтинга, может быть искажена из-за значительной доли неофициальных зарплат. В пяти регионах-аутсайдерах менее 10% работников официально получают зарплату выше средней по стране.

Исследование также оценило долю россиян, которые зарабатывают больше двух среднероссийских зарплат. В целом по стране таких работников около 8%.

Региональные различия по этому показателю оказались еще значительнее. Если разрыв между лидером и аутсайдером по доле работников с зарплатой выше одной среднероссийской превышает 11 раз, то при пороге в две средние зарплаты он достигает почти 25 раз.

Первое место и по этому показателю занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где больше двух среднероссийских зарплат получают 22,3% работников – как минимум каждый пятый. На втором месте находится Чукотский автономный округ с 19,2%, на третьем – Москва с 17,9%.

Далее следуют Магаданская область с показателем 17%, Ненецкий автономный округ – 15,2% и Сахалинская область – 14,4%. В Санкт-Петербурге больше двух среднероссийских зарплат получают 11% работников, что соответствует восьмому месту по этому показателю.

Всего в девяти регионах доля работников, получающих больше двух средних зарплат по стране, превышает 10%. В десяти субъектах она составляет менее 2%.